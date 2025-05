Reprodução/Instagram Morte de Millena Brandão, 11, repercute internacionalmente

A trágica morte da jovem atriz Millena Brandão, aos 11 anos, na última sexta-feira (2), ganhou destaque na imprensa internacional. A adolescente, conhecida por seus trabalhos na série Sintonia, da Netflix, e em novelas do SBT, foi internada após sentir fortes dores de cabeça, inicialmente atribuídas à dengue. No entanto, exames revelaram a presença de uma massa cerebral de cinco centímetros.

O site estadunidense TMZ destacou que Millena sofreu 13 paradas cardíacas antes de falecer. A causa exata da morte ainda não foi oficialmente confirmada. Outros veículos internacionais, como a revista People, o New York Post e o Page Six, também noticiaram o caso.





No Reino Unido, jornais como Daily Mail, The Sun e The Mirror destacaram a tragédia. O The Sun classificou o ocorrido como "morte chocante". Além de atuar na novela do SBT, Millena participou de campanhas publicitárias e era uma promessa no mundo do entretenimento infantil.

Thays Brandão e Luiz Mourão compartilharam uma tocante mensagem em memória de Millena, sua filha de 11 anos, que faleceu recentemente. Em uma publicação nas redes sociais, o casal divulgou um vídeo com registros afetivos da jovem atriz, acompanhado da legenda: "Nosso anjo partiu para iluminar os céus. A saudade não terá fim, minha princesa. Proteja-nos e nos guarde, como sempre fez."