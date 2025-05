Reprodução Instagram Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, de 56 anos, se tornou assunto das redes sociais por uma situação inusitada. Um motorista colidiu com o portão da mansão da artista, situada em Bel Air, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz estava na propriedade durante a invasão, porém não foi ferida.

As informações são do "TMZ". De acordo com o site, não se sabe se o episódio se tratou de um acidente de trânsito ou se ele premeditou invadir o imóvel da celebridade, conhecida pela atuação em filmes e séries hollywoodianos.





O caso aconteceu durante a tarde da última segunda-feira (5). O motorista seria um homem de aproximadamente 70 anos. Os seguranças de Aniston retiraram o idoso do carro e o mantiveram "sob vigilância armada" enquanto acionavam a polícia de Los Angeles, que teria o detido, segundo o portal americano.

Os policiais, contudo, não divulgaram por quais acusações o condutor acabou sendo escoltado. Ele foi direcionado para um hospital, acompanhado da polícia, após se queixar de dores. A assessoria de imprensa de Jennifer não se pronunciou sobre o caso.

Conheça

Além de atriz, Jennifer Aniston é produtora e empresária. A norte-americana se destacou na indústria televisiva ao interpretar Rachel Green na série de televisão Friends, exibida entre os anos de 1994 e 2004. Nascida em 11 de fevereiro de 1969, em Los Angeles, a loira já participou de produções diversas, com destaque para "Marley & Eu" (2008) e "Esposa de Mentirinha" (2011). Atualmente protagoniza o seriado "The Morning Show", ao lado de Reese Witherspoon.