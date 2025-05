Reprodução/Instagram Atriz Mary Sheila relata racismo em supermercado no Rio

A atriz Mary Sheila, conhecida por suas participações em novelas como Elas por Elas e Todas as Flores, denunciou ter sido vítima de constrangimento por parte de um segurança em uma unidade do Supermercado Mundial, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu no último sábado (3), quando ela estava acompanhada dos filhos.

Nas redes sociais, a artista relatou que o funcionário a seguiu de forma ostensiva, em um comportamento que ela atribuiu ao racismo. "A gente que tem a pele mais retinta, a pele mais pretinha, nós vamos ao mercado e o segurança acha que a gente não tem dinheiro para pagar nossas contas", desabafou.





Mary Sheila destacou que, embora reconheça o direito do profissional de realizar seu trabalho, a abordagem foi inadequada. "Não é assim que as coisas funcionam. O cidadão tem direito a fazer o trabalho dele, mas não pode constranger o outro, né? Temos que ser educados", afirmou.

A atriz ainda alertou outros consumidores sobre a situação: "Quando chegar no Mundial, preste atenção ou vá a outro [mercado], porque o bicho está pegando". O iG entrou em contato com o Supermercado Mundial para ouvir a versão da empresa, mas ainda aguarda retorno. O texto será atualizado assim que houver posicionamento.