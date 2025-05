Reprodução/Instagram - 24.08.2023 A influenciadora e professora de Educação Física precisou levar 14 pontos.





Larissa Santos levou 14 pontos e, no momento, está impossibilitada de andar após um acidente doméstico. O box do banheiro estourou e a cortou durante o banho, durante a madrugada desta segunda-feira (5).







O caso aconteceu logo após uma festa em casa com o companheiro, DJ Netto, e amigos do casal. Ela explicou o ocorrido: "O box do banheiro explodiu quando eu fui tomar banho. Agora já estou bem, mas fui para o hospital e levei 14 pontos no pé.

"Não consigo andar. O corte foi em cima principalmente e entre os dedos, especialmente no dedão", relatou Larissa. De acordo com a influenciadora, o corte foi suficiente para tornar o osso vísível.



Agora, a ex-BBB deve repousar, conforme indicado pelos médicos. De acordo com a recomendação, ela não deve nem mesmo apoiar o pé, já que o ato pode ser suficiente para arrebentar os pontos pela fragilidade da região.

Larissa chegou a mostrar os vestígios do acidente doméstico, com cacos de vidro espalhados por todo o banheiro,. além do pé direito enfaixado. "Uma toalha branca ficou totalmente vermelha".

"Parecia que tinham assassinado alguém aqui. A gente foi para o hospital e teve que fazer 14 pontos de fora a fora. Eu chorei! Doeu demais na anestesia", finalizou a ex-participante do BBB 23 .