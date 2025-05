Instagram/@manugavassi Manu Gavassi publica primeira foto da filha

Manu Gavassi emocionou os seguidores neste sábado (3) ao celebrar o primeiro mês de vida de sua filha, fruto do relacionamento com o modelo Jullio Reis. A cantora e atriz usou as redes sociais para compartilhar a primeira foto com a bebê, ainda sem mostrar o rostinho, e revelou, pela primeira vez, o nome da menina: Nara.

Na legenda do post no Instagram, Manu escreveu um texto comovente sobre o impacto da maternidade em sua vida. “Um mês que você chegou mudando a cor do mundo inteiro. Mudando o ar que eu respiro. Revolucionando meu coração e todo o meu entendimento sobre amor e entrega”, iniciou.

A artista também refletiu sobre as transformações físicas e emocionais do puerpério, descrevendo a chegada da filha como um “ reencontro ” e um amor “ desconcertante ”.

“Te assisto acordar todo dia com uma alegria imensa e isso apaga qualquer noite bagunçada de puerpério”, escreveu ela.

No fim do texto, Manu revelou o nome da pequena: “ Nara ”, e reforçou o amor intenso que sente desde o nascimento. “Todas as músicas de amor já escritas são sobre você, Nara” , declarou.

O post rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos de fãs e amigos famosos, celebrando esse momento especial na vida da artista.