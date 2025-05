Instagram/@veraviel Vera Viel posa com as filhas e beleza do trio confunde fãs

Vera Viel se tornou assunto entre os seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira (02), após postar uma foto ao lado das filhas Clara, de 19 anos, Maria, de 16 e Helena de 12, frutos de seu casamento com o apresentador Rodrigo Faro.

No clique, Vera aparece com um sorriso radiante, vestindo um look nude que harmonizava com sua maquiagem suave e acessórios dourados.

Na legenda, ela fez uma referência tocante à sua recuperação após enfrentar um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor localizado na coxa esquerda: "❤️❤️❤️❤️ A oração delas me Curou 🙏🏻."

Contudo, o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi um detalhe curioso da foto. Alguns ficaram surpresos com a imagem, confundindo a composição familiar. "Eu me perguntando e a Vera tem 4 filhas? Não é 3? Quando fui ver, ela tá no meio das filhas 😂", comentou uma seguidora.

Outra brincou: "Meuuu Deus, Vera é irmã das filhas lindas". Uma terceira admitiu: "Eu estava tentando descobrir quem era a mãe kkkkk😂😂😂😂😂".