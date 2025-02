Reprodução Instagram - 11.2.2025 Rodrigo Faro e Vera Viel

Após vencer o "Lip Sync" na Globo, Rodrigo Faro surpreendeu os fãs e seguidores na última segunda-feira (10), quando usou as redes sociais para atualizar o público sobre o estado de saúde da esposa, Vera Viel, que retirou um tumor raro e maligno chamado sarcoma sinovial em outubro de 2024.







O ex-contratado da Record TV afirmou que a companheira está curada. "Hoje, às 6h, eu fui para o [Hospital Albert] Einstein fazer meus primeiros exames pós-cirurgia depois de quatro meses e", iniciou Vera. "Está constatado. A gente já sabia, já sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha. A Vera não tem mais essa doença. A Vera está curada. Agora é vida nova", completou Rodrigo.





"Mais uma vitória para a gente. Obrigado para todo mundo que está orando, que torceu para a gente ontem no 'Lip Sync'. É o que eu falo: a Vera me ajuda a vencer na vida, em qualquer lugar, porque nós somos um só", continuou o apresentador, que duelou no quadro do "Domingão com Huck" contra Luciana Gimenez.

Assista:





Relembre o que aconteceu com Vera Viel

A esposa de Rodrigo Faro descobriu um tumor raro e maligno na coxa esquerda e foi submetida, em outubro de 2024, a um procedimento cirúrgico. Após a intervenção, ela fez mais de 30 sessões de radioterapia e compartilhou o dia a dia do tratamento com os internautas que a seguem nas redes sociais.