Mayra Dugaich Miguel Falabella é o diretor de musical sobre Elvis Presley

Na última quarta-feira (26), foram divulgadas as primeiras imagens do elenco do musical Elvis – A Musical Revolution , que conta com direção de Miguel Falabella .

No elenco estão Leandro Lima, Luiz Fernando Guimarães e Caru Truzzi que dão vida a Elvis Presley, Coronel Parker e Priscilla Presley, respectivamente.

Elvis: A Musical Revolution , a biografia romanceada e recriada em forma de musical para contar a história de um dos maiores ícones da música mundial, estreia em São Paulo em Agosto, no Teatro Santander, para uma curta temporada.

Com direção, versão e adaptação de Miguel Falabella, Elvis: A Musical Revolution leva a assinatura da Atual Produções e Barbaro! Produções.

“A trajetória de Elvis confunde-se com o delírio de Las Vegas, cidade que conheceu seu apogeu e decadência. O mito aprisionado em uma gaiola dourada com showgirls, slot machines, escadas e janelas que conduzem e se abrem para os espaços da dramaturgia. Uma viagem alucinante mapeando uma das mais icônicas lendas do rock.” , explicou Miguel Falabella.

Já em cartaz em cidades da Austrália e Estados Unidos, o musical é o primeiro espetáculo do gênero que traz para o palco as músicas e histórias originais da vida complexa e revolucionária de Elvis Presley. Não à toa, o espetáculo é considerado um tour de force para fãs de todas as gerações, o espetáculo traz em sua trilha sonora, os grandes sucessos atemporais de diversas fases da carreira do astro, que inclui canções como Jailhouse Rock, Hound Dog, Heartbreak Hotel, Love Me Tender e Suspicious Minds , entre muitas outras.

Produzido através de um acordo especial com a Authentic Brands Group. ELVIS: A Musical Revolution é apresentado por um contrato especial com a Broadway Licensing, LLC.