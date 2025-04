Reprodução/Instagram Filha de Arlindo Cruz desabafa sobre saúde do pai e fake news

Flora Cruz, filha do cantor Arlindo Cruz, usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do pai, que está internado no Rio de Janeiro. Em um desabafo publicado em seus stories no Instagram, ela pediu respeito à privacidade da família e alertou sobre informações falsas que circulam na internet.

"Boa noite, é a primeira e única vez que falarei sobre esse assunto. Mídias, canais de comunicação, páginas de fofocas, por favor, parem de entrar em contato e serem inconvenientes e irresponsáveis nas suas falas", disse Flora, demonstrando irritação com a exposição excessiva.





Ela tranquilizou os seguidores, afirmando que o pai está estável e recebendo todos os cuidados necessários. "Meu pai está estável, com todo o cuidado necessário e estará reestabelecido o quanto antes. Respeitem o nosso momento, pois antes de sermos figuras públicas, somos uma família", completou.

A cantora também orientou sobre a forma correta de obter informações sobre o quadro de Arlindo Cruz, destacando que apenas a assessoria do artista fará comunicados oficiais. "Qualquer atualização no quadro clínico do meu pai será pronunciado pela sua assessoria através das suas páginas oficiais. Não acreditem em fake news. Também agradeço desde já todas as mensagens de carinho e preocupação que eu e minha mãe recebemos durante todo o dia!", ressaltou.

Internação e estado de saúde

Arlindo Cruz foi internado após ser diagnosticado com pneumonia, conforme divulgado por sua assessoria. O comunicado oficial destacou que, embora o quadro exija atenção, o cantor está clinicamente estável, com sinais vitais preservados.

"A assessoria artística do cantor Arlindo Cruz informa que o artista encontra-se internado para a realização de exames médicos, após diagnóstico de um quadro de pneumonia. Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica", diz o texto.

A nota ainda agradeceu o apoio dos fãs e pediu respeito neste momento delicado. "Apesar do quadro exigir atenção, Arlindo permanece clinicamente estável, com sinais vitais preservados e sob os cuidados necessários. Agradecemos o carinho, as orações e o respeito de todos os fãs, amigos e da imprensa neste momento".