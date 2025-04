Reprodução/Instagram MC Kevin ao lado da mãe

Nesta terça-feira (29), data em qu e MC Kevin completaria 27 anos, Valquíria Nascimento, mãe do cantor, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo gravado no cemitério onde ele está sepultado.

Na publicação, ela agradeceu o carinho dos fãs e desabafou sobre a dor que ainda carrega com a perda do filho, morto em 16 de maio de 2021, após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.

Com a voz embargada, Valquíria falou sobre a experiência de visitar o túmulo do funkeiro. “Vir ao cemitério, para mim, é matar a saudade. Ficar com vontade de cavar, cavar, cavar, até ele abrir o caixão e sair de lá e falar: ‘Mãe, tô aqui, me leve embora’. É uma sensação de impotência. E fica aquela pergunta, né, que todo mundo fala: ‘Vai passar, Deus sabe de todas as coisas’. Não vai passar...”, disse ela.

Durante a visita, a mãe do artista também compartilhou palavras de afeto e saudade, além de garantir que a família está unida e seguindo em frente, apesar da dor. “Vim aqui dar os parabéns para ele, falar que eu o amo, que estou com muita saudade. Que está tudo bem aqui. Que estou bem, os irmãos dele estão bem. A família dele está bem, a filha dele está bem. E que vou cuidar deles até o último dia da minha vida”, afirmou.

Emocionada, Valquíria se mostrou tocada com as homenagens deixadas pelos admiradores de Kevin. Segundo ela, cartas, flores e coroas foram colocadas ao redor da lápide.

“ Quero agradecer aos fãs que vieram, que colocou uma cartinha, que trouxe uma florzinha, que colocou uma coroa de flor. É difícil, mas não tem o que fazer. Infelizmente. Obrigada. Obrigada, mesmo. Obrigada para todo mundo que tirou um tempo ontem e hoje. O pessoal do cemitério falou que veio bastante gente. Obrigada”, concluiu.