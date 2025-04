Instagram/@poliana Poliana surpreende ao mostrar visual antigo

Poliana Rocha chamou a atenção dos seguidores na tarde desta quarta-feira (23) ao resgatar uma lembrança inusitada: uma foto em que aparece com os cabelos escuros.

Casada com o cantor sertanejo Leonardo, a influenciadora digital abriu uma caixinha de perguntas nos Stories e decidiu responder às curiosidades dos fãs com imagens. Ao ser questionada se já foi morena, Poli não apenas confirmou como surpreendeu com o clique do passado.



Questionada sobre seu visual, ela revelou que nem sempre foi loira. "Já tive os fios escuros" , contou.

Reprodução/Instagram Poliana Rocha, mulher de Leonardo, respondeu seguidores pelas redes sociais

Mas foi ao falar sobre sua vida pessoal que Poli demonstrou ainda mais autoconfiança. Ao ser perguntada sobre qual foi a melhor fase de sua vida, ela não hesitou : “Hoje”, respondeu com firmeza.