Reprodução/Instagram Juju Salimeni

Em participação recente no podcast Papagaio Falante, a ex-Panicat Juju Salimeni brincou ao montar a "panicat ideal" com características físicas de suas ex-colegas de trabalho. Entre elogios e autodepreciação, a musa fitness destacou o que considera as melhores partes do corpo de cada uma para criar uma "super panicat".

A combinação ideal de Juju inclui: os olhos azuis de Lizi Benites (Piu-Piu), a boca de Dani Bolina, o abdômen de Dani Souza (Samambaia), o bumbum e as coxas dela mesma, as panturrilhas e os cabelos de Nicole Bahls. "Meu corpo era mais musculoso, mas o da Samambaia era mais do jeito que os homens gostam: cintura fina, desenhado", explicou.





Sobre sua própria contribuição, Juju não hesitou: "Colocaria meu bumbum e minhas pernas porque gosto da minha parte de baixo. Minha panturrilha não é tão grande quanto a da Nicole, então a dela entraria. E meu pé, porque é pequeno e bonitinho".

Além da beleza física, Salimeni afirmou que, se a "panicat perfeita" incluísse inteligência, usaria seu próprio cérebro. "O meu, porque sou fora da casinha. Todas são bem-sucedidas, mas eu tinha mais facilidade com inglês e fazia matérias diferentes", brincou.

Juju integrou o Pânico na TV entre 2008 e 2011 e, assim como outras ex-Panicats, consolidou carreira como empresária após deixar o programa.