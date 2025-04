Reprodução/SBT Ratinho e Sérgio Mallandro

Em uma cena que chamou a atenção durante o programa do SBT, o apresentador Ratinho precisou intervir após o humorista Sérgio Mallandro dançar de forma descontraída com uma participante ao som de "Conga, Conga, Conga", de Gretchen. A situação, inicialmente engraçada, tomou um rumo mais sério quando Ratinho fez um alerta público ao colega.

No meio da brincadeira, Ratinho interrompeu a dança e disse: "Lembra do Van Damme?", fazendo referência a um episódio icônico da TV em que o ator Jean-Claude Van Damme ficou constrangido ao dançar com Gretchen no "Domingo Legal". Mallandro, surpreso, respondeu com bom humor, mas o apresentador completou: "Lembra de Otávio Mesquita?", aludindo à recente polêmica envolvendo o colega de emissora, acusado de assédio pela humorista Juliana Oliveira.





O clima no estúdio ficou tenso, e Mallandro, visivelmente constrangido, pediu desculpas. "O negócio está esquisito mesmo. Quero pedir desculpas, meu amor. Desculpa", disse ele, tentando aliviar a situação.

A referência a Otávio Mesquita não foi aleatória. O apresentador está no centro de uma controvérsia após Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do "The Noite", acusá-lo de tocar suas partes íntimas sem consentimento durante uma gravação. O caso ganhou grande repercussão, e a menção de Ratinho parece ter sido um alerta para que brincadeiras em programas ao vivo não ultrapassem certos limites.