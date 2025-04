Instagram/@sabrinasato Sabrina Sato e Nicolas Prattes compartilham fotos à vontade

Sabrina Sato deixou os fãs impressionados ao surgir topless em registros da sua lua de mel com Nicolas Prattes. O casal está curtindo dias de romance nas Ilhas Seychelles e compartilhou momentos quentes da viagem.

Na noite dessa segunda-feira (1º), Prattes, que está de férias após o fim da novela Mania de Você, publicou vídeos sugestivos ao lado da esposa. Nos registros, Sabrina aparece sem a parte de cima do biquíni, cobrindo os seios com os cabelos, enquanto posa coladinha ao ator na borda da piscina do hotel, com uma vista paradisíaca ao fundo.

Além dos momentos de descanso e romance, o casal também tem aproveitado a viagem para manter a rotina ativa. No último fim de semana, eles compartilharam registros de passeios de bicicleta e corridas pela ilha, equilibrando relaxamento e cuidados com a saúde.