Roy Thomas Baker, renomado produtor musical responsável por álbuns icônicos do Queen, incluindo o histórico “Bohemian Rhapsody”, morreu aos 78 anos. A notícia foi confirmada pela Variety, embora a causa da morte ainda não tenha sido revelada.

Ao longo de sua carreira, Baker também colaborou com grandes nomes da música, como The Cars, Foreigner, Alice Cooper e Guns N' Roses, consolidando-se como um dos produtores mais influentes e bem-sucedidos das décadas de 1970 e 1980.

Sua contribuição para a música é imensurável, especialmente com a produção de Bohemian Rhapsody, do álbum A Night at the Opera (1975), que se tornou a música mais executada do século XX e foi reconhecida pelo Guinness Book of Records como o maior single britânico de todos os tempos.

Roger Taylor, baterista do Queen, recordou a relação com Baker com carinho e humor. “Ele trouxe uma certa disciplina, um cinismo saudável e uma paixão por sobremesas que engordam. Ele era muito rigoroso no início... sempre acertava. A receita tinha que ser perfeita”, r elembrou.

Natural de Hampstead, Londres, Baker iniciou sua carreira no Decca Studios e ao longo dos anos trabalhou com artistas como Ozzy Osbourne, Sammy Hagar, Cheap Trick e Smashing Pumpkins, entre outros. O produtor deixa sua esposa, Tere Livrano Baker, e seu irmão Alan Baker.