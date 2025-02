Foto: Universal Music / Hollywood Records Primeiras demos do Queen serão lançadas em vinil





Pela primeira vez, as primeiras gravações demo do Queen serão lançadas em vinil de 12 polegadas de edição limitada durante a Record Store Day 2025.

Um novo EP com todas as cinco faixas seminais da banda formada por Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor, serão reveladas: Keep Yourself Alive, The Night Comes Down, Jesus, Liar e Great King Rat .





Todos os singles foram gravados no De Lane Lea Studios. Na época, os integrantes do Queen foram convidados para testar o novo complexo de estúdios em Wembley, no ano de 1971. Eles passaram vários meses ajudando com os testes acústicos no local, gravando uma demo com o engenheiro de som Louie Austin.

Naquele momento, essas demos nasceram como uma oportunidade para o Queen garantir um contrato de gravação, que Brian May descreveu como "mais próximas do que sonhávamos" do que as gravações finais, que apareceram no álbum de estreia da banda em 1973.

Em outubro do ano passado, esse disco ganhou uma reedição histórica, contando com 43 faixas e outras demos inéditas do inicio da carreira do Queen, com direito a um material com filmagens das primeiras sessões do grupo no Trident Studio s.

Agora, o novo EP terá uma edição limitada durante a Record Store Day, com versões remasterizadas e remixadas dos tapes originais - as únicas cópias sobreviventes daquela época.

Todas essas gravações foram encontradas em acetatos riscados.