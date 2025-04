Reprodução: Instagram/@gnt Rodrigo Faro

Rodrigo Faro passou por uma situação constrangedora: na última terça-feira (22), durante participação no Que História é Essa Porchat? , o apresentador recordou o momento em que entrou no enterro errado.



Na época, o artista era muito próximo de Walter Avancini, diretor de novelas da TV Globo que morreu em 2001 e o ajudou nas gravações de O Cravo e a Rosa. Quando foi ao velório do amigo, ele percebeu que algo estava diferente: ao entrar no local, o marido de Vera Viel não reconheceu as pessoas que estavam de luto.

"Eu fiquei muito mal. Entrei na sala, sentei na cadeira, vi o morto ali e aí comecei a reparar que era um pessoal diferente do elenco da novela ["O Cravo e a Rosa]. Não tinha uma Leandra Leal, um Ney Latorraca, um Luís Melo... Nada", brincou ele ao citar outros intérpretes do folhetim.

Ao olhar para a pessoa que estava dentro do caixão, Faro percebeu que não era o amigo. "Daí para frente foi um dos maiores desesperos da minha vida, porque tive a certeza de que estava chorando o morto errado e de que todo mundo queria saber o que eu estava fazendo lá. E eu tinha um objetivo: sair de lá", afirmou ele, que arrancou risadas do apresentador e do público.

Ele ainda explicou que Andrea Avancini, filho do artista, o ajudou a ir para o lugar correto. "Quando entrei no lugar certo, fui até aplaudido", relatou.

