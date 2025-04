Reprodução: X Justin Bieber

A aparição de Justin Bieber no Coachella, um dos maiores festivais dos Estados Unidos, deu o que falar nas redes sociais. Em diversos registros, o cantor é visto minimamente alterado com o uso de substâncias, a exemplo de um momento em que ele está fumando ao lado do irmão mais novo, que é afastado por Hailey, a esposa do performer.

Após o compilado, os internautas repercutiram a postura do astro musical no evento e comentaram a respeito do psicológico do jovem. "Justin Bieber está numa fase esquisita", avaliou um perfil no X, antigo Twitter.



"Gente, está na hora de assumir que está esquisito sim", afirmou uma usuária. "O cara travadão. Que situação viu", lamentou um segundo. "Misericórdia, que triste", opinou um terceiro.

Em outro momento, Bieber performa a música Not Like Us ao lado de amigos. "O coitado em outro planeta", percebeu um quarto. "O pior vídeo dele que sai é sempre o próximo", afirmou um quinto. "Que decadência", disse um sexto.

Assista aos vídeos:

Justin Bieber ta numa fase esquisita… pic.twitter.com/0P5budeu6r — rap out of context (@rapoutcontext) April 21, 2025





justin bieber is definitely out of it omg😭 pic.twitter.com/x9bbEgwN0Y — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) April 21, 2025