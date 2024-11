Reprodução/Instagarm Jade Picon, Luana Piovani, Valesca Popozuda





Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana foi a criação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 - que prevê uma folga a cada seis dias de trabalho.

A proposta foi apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e ainda aguarda votação. Para que a PEC comece a tramitar, é necessária a assinatura de ao menos 171 dos 513 deputados federais.

"Graças à mobilização da sociedade, em todo Brasil, ultrapassamos as 171 assinaturas necessárias para protocolar a PEC contra a Escala 6x1 e já nos aproximamos de 200 signatários e co-autores. A PEC continuará recebendo assinaturas no dia de hoje", celebrou Erika em suas redes sociais nesta quarta-feira (13).

Famosos, inclusive, usaram as redes socias para opinar sobre o projeto que ainda está sendo votado. Confira o que pensam as celebridades e os influenciadores:



Luana Piovani

"Estou querendo entender porque que todo mundo que é rico é de direita e não consegue ter empatia, compaixão pelos seus semelhantes que não são ricos, milionários, bilionários. Não é possível que as pessoas não tenham consciência de classe, não tenham generosidade, empatia, sororidade, compaixão.”



Jade Picon

“Não sou de me posicionar sobre os assuntos porque aprendi cedo sobre o conceito de lugar de fala. Sofro com isso? Preciso dizer algo? É o meu lugar de reivindicar? Não, então eu apoio ou fico quieta. Tenho consciência dos meus zilhões de privilégios. É muito triste quando as pessoas esperam um posicionamento meu sem que eu tenha falado nada. Acho que todos têm o direito de reivindicar uma vida mais digna, com lazer, saúde mental e equilíbrio. Não gosto de vir aqui falar sobre esses temas porque não é o meu lugar de fala, mas acredito que demonstrar apoio é o mínimo que posso fazer.”

Carlinhos Maia

"Isso tem que ser aprovado. Ninguém é escravo de ninguém, não. Os patrões precisam entender que, quanto melhor o funcionário estiver, mais ele vai produzir pra você. Sempre achei um absurdo isso. A pessoa trabalha e só tem um dia da sua vida, trabalha e ganha pouco. Não existe. Não tem vida. E ainda tem lojas que, mesmo depois de fechar, a pessoa tem que ficar para limpar? Hoje eu tenho mais de 120 pessoas que trabalham comigo, diretos e indiretos, e uma das coisas que eu mais dou é folga, porque a galera vem trabalhar feliz. Mas tem gente que quer escravizar a galera."



Felipe Neto

"É vergonhosa aposição do Ministro do Trabalho sobre o fim da escala 6x1, basicamente lavando as mãos e dizendo q isso deve ser tratado em convenções e acordos. Luiz Marinho, aguardamos sua mudança de postura e reconhecimento do erro grosseiro e vergonhoso desta tarde."

Valesca Popozuda

“É uma escala que prejudica qualquer ser humano a ter uma vida com qualidade e saúde mental, de se dedicar a uma faculdade ou curso extra, de viver momentos de lazer com a família e amigos.”



MC Binn

"Os que é contra o fim da escala 6x1 devia trabalhar sábado e domingo recebendo salário mínimo e tendo que levar almoço de casa. Já trampei na 25 sai às 06 da manhã voltava 00:00 dia de folga só servia pra dormir sei na pele como é! Tem que protesta memo tem que lutar mesmo pelos direito povo tá certo (SIC)."