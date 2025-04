Reprodução/Instagram Ex-diretor do SBT confirma versão de Gentili sobre caso Otávio Mesquita

O caso envolvendo a denúncia de abuso sexual feita por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, contra o apresentador Otávio Mesquita continua a gerar repercussão. Após Danilo Gentili afirmar que tentou levar o caso à polícia, mas foi impedido pela própria Juliana, o ex-diretor do SBT, Fernando Pelegio, corroborou a versão do humorista nas redes sociais.

Pelegio declarou nos comentários de uma publicação sobre o assunto: "Sou testemunha de que tudo que você disse é verdade. Você a criou como artista, fez sacrifícios pessoais para mantê-la no elenco. Você sempre a defendeu." Em seguida, acrescentou que também teria acionado as autoridades se Juliana tivesse concordado: "Ela só precisava ter dado um ok para seguirmos em frente. Durma em paz de quem tem a consciência tranquila."





Reprodução/Instagram Comentário publicado





Juliana Oliveira acusou Otávio Mesquita de estupro durante uma gravação do The Noite em 2016. Segundo ela, o apresentador teria tocado seus seios e região íntima sem consentimento, imobilizado-a e simulado ato sexual no palco. A ex-assistente afirma que relatou o ocorrido à produção do programa na época, mas foi ignorada e escondida em banheiros para evitar novos constrangimentos.

Mesquita, por sua vez, defendeu-se dizendo que se tratava de uma brincadeira combinada e pediu desculpas se houve má interpretação. Em vídeo recente, Gentili afirmou que, ao tomar conhecimento do relato de Juliana, ofereceu-se para acompanhá-la à delegacia.

"Em nenhum momento questionei se foi abuso ou não. Disse: ‘Vamos denunciá-lo na polícia. Eu mostro o áudio’", declarou. No entanto, segundo ele, Juliana recusou a proposta e também não quis que o caso fosse tratado internamente no SBT, pedindo apenas que Mesquita não voltasse ao programa. Gentili disse que assumiu a responsabilidade sozinho na época, sem expor Juliana, mas decidiu se manifestar publicamente após ela insinuar que não foi protegida por ele.

Juliana Oliveira formalizou uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo, alegando que a direção do SBT não tomou providências quando informada. Enquanto isso, Otávio Mesquita mantém sua defesa e promete ações judiciais contra as acusações.