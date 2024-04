Reprodução Belle Silva pede esmola para comprar bolsas de luxo e web detona; veja

A influenciadora Belle Silva se envolveu em uma polêmica nesta terça-feira (30) após publicar um vídeo em que pede esmola na rua para comprar bolsas de luxo da grife francesa Hermès. Alvo de críticas nas redes sociais após a publicação, a brasileira é mulher do jogador de futebol Thiago Silva, que possuí uma remuneração anual de R$ 36,6 milhões, segundo o site Capology.

No Instagram, Belle Silva publicou um vídeo de humor onde aparece com um cartaz pedindo dinheiro. A placa "Need money for Hermés" (Preciso de dinheiro para Hermés) é exposta por ela ao longo da gravação, essa que também mostra a influenciadora com algumas peças de luxo da marca.

Em determinada cena, a influenciadora senta-se no chão, com uma caixa pequena em frente a ela, onde algumas pessoas passam e depositam notas de dinheiro, simulando uma pessoa pedindo esmolas.

A publicação não agradou alguns seguidores de Belle Silva. "Mau gosto! Metade do país dela vive na pobreza e ela publica isso, inacreditável", criticou uma seguidora inglesa.

"Qual o objetivo disso? Sinceramente...", questionou outra internauta. "A noção correndo lá atrás", adicionou uma terceira.

Apesar das críticas, tiveram internautas que reagiram positivamente ao vídeo. "Eu trabalhando com falta de moradia em Londres e achando graça desse post", confessou uma seguidora.

Isabelle Silva é casada com o zagueiro Thiago Silva, que atua no clube inglês Chelsea Football Club. De acordo com o site Capology, o atleta brasileiro recebe um salário bruto anual de 5,72 milhões de libras (R$ 36,6 milhões). A remuneração mensal seria de, aproximadamente, R$ 3 milhões antes do desconto de impostos.