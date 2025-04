Reprodução/Instagram MC Mirella

A funkeira MC Mirella, de 26 anos, não se abalou após a circulação na internet de um vídeo íntimo gravado com o marido, Dynho Alves, de 30. Em resposta a uma pergunta direta no Instagram — "Você não tem vergonha do seu vídeo que vazou?" —, a artista foi enfática: "Fui elogiada".

Sem rodeios, Mirella continuou: "Vou ter vergonha do quê, gente? Sou uma supergostosa, todo mundo faz isso e quem foi olhar foi quem quis ver. Não fiz nada ridículo. Na verdade, estão me elogiando. Elogiando minha performance, meu corpo, até meu gemido. Vou ter vergonha do quê? Não entendi".

E completou: "Cada um com seus pecados. E se eu carrego o meu, é para a melhora da minha família. Bando de hipócritas, batem palma para bandidos, marginais e querem me julgar por gravar com meu marido algo que todo mundo nessa vida assiste?".