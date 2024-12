Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa e o noivo

Uma nova etapa da batalha familiar pelo controle do grupo Marabraz ganhou destaque na Justiça. Nasser Fares e seu irmão, Jamel Fares, obtiveram uma vitória parcial em ação movida contra Abdul Fares, noivo da atriz Marina Ruy Barbosa e filho de Jamel, e Nader Fares, primo de Abdul e apontado como affair de Jade Picon. As informações são do jornal Extra .

A juíza Andréa Galhardo Palma, da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que os primos Abdul e Nader continuem à frente da LP Administradora de Bens, holding responsável pela gestão do vasto patrimônio da família, mas com restrições. Os dois poderão apenas receber um pró-labore e estão impedidos de usar os lucros ou vender ações e propriedades da empresa até a conclusão do processo.





A disputa envolve um patrimônio avaliado em cerca de R$ 6 bilhões e reflete o embate entre gerações na família Fares, uma das mais tradicionais da comunidade libanesa no Brasil. De um lado, Abdul e Nader, representantes da terceira geração, defendem mudanças na gestão, enquanto Jamel e Nasser, integrantes da segunda geração, buscam retomar o controle total do grupo.

Segundo fontes próximas, o desentendimento ganhou força após prejuízos causados por empreendimentos liderados por Abdul e Nader, como o lançamento do Blue Group, responsável pelo e-commerce da Marabraz, e a aquisição do Mappin em 2019, que não atingiu as expectativas financeiras. Esses resultados levaram Nasser a cortar aportes financeiros, o que intensificou a tensão. Enquanto os bens administrados pela LP estão bloqueados, Abdul e Nader podem recorrer da decisão. Uma audiência de conciliação está marcada para o dia 29 de janeiro em São Paulo.