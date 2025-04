Foto: Reprodução Val Kilmer em Top Gun, Batman e The Doors

Val Kilmer, conhecido pela carreira como ator, morreu aos 65 anos, na última terça-feira (1º). A morte do astro norte-americano, que protagonizou diversos sucessos entre os anos 80 e 2000, ocorreu devido a complicações por conta de uma pneumonia. Abaixo, relembre 5 filmes estrelados pelo artista.



Top Gun (e participação especial em Top Gun: Maverick)

No longa de 1986, o veterano interpretou Tom Kazanski, o Iceman. O personagem era rival de Maverick, protagonista da obra estrelada por Tom Cruise. Em 2022, o ator retornou ao papel com uma participação especial.

No ano de 2014, Kilmer foi diagnosticado com câncer na garganta. Devido às complicações da doença, as cordas vocais dele foram comprometidas. Na sequência do filme original, a produção optou por utilizar IA na voz de Val, que teve uma cena emocionante com o personagem principal da trama.

Batman Eternamente

Em 1995, o astro norte-americano deu vida a sua versão do icônico personagem Batman. Além dele, Robert Pattinson, George Clooney e Christian Bale são alguns dos atores que já interpretaram o herói nas telonas.

No filme dirigido por Joel Schumacher, Bruce Wayne precisa lutar contra Harvey Dent/Duas Caras (Tommy Lee Jones) e o Charada (Jim Carrey).

O Príncipe do Egito

Na animação de 1998 ambientada no Egito Antigo, o ator é Moisés, que é encontrado no rio Nilo e criado com o princípe Ramsés. Quando ele descobre que é um hebreu, busca suas raízes e tenta libertar seu povo.

Fogo contra Fogo

O longa dirigido por Michael Mann centraliza a história em Vincent Hanna, que possui um objetivo: pegar Neil McCauley e seu bando de criminosos profissionais, conhecidos pela rotina de crimes cometidos. Em Fogo contra Fogo, de 1996, Val Kilmer interpreta Chris Shiherlis.

The Doors - O Filme



A produção de 1991 acompanha Jim Morrison (Val Kilmer), vocalista da banda de rock The Doors. O filme comandado por Oliver Stone acompanha o sucesso e os vícios do artista musical.