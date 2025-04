Reprodução/Instagram Ana Hickmann

A Justiça de São Paulo ordenou a penhora de parte dos salários da apresentadora Ana Hickmann, atualmente contratada da Record TV, em razão de uma ação movida pelo Banco Original, que alega um débito não quitado de aproximadamente R$ 956 mil. A decisão, divulgada nesta quarta-feira (02), foi tomada pela juíza Juliana Koga Guimarães após a instituição financeira afirmar que a comunicante teria deixado de honrar as parcelas de um empréstimo supostamente contratado em setembro de 2023.

Em nota enviada à imprensa, a defesa de Ana Hickmann negou a validade do contrato, afirmando que a assinatura eletrônica utilizada no documento é falsa. Segundo os advogados, há indícios de fraude, já que a data da assinatura precede a emissão do contrato, o que levantaria suspeitas sobre sua autenticidade. Além disso, a equipe jurídica destacou que o padrão de certificação digital usado pelo banco não segue as normas do ICP Brasil, órgão responsável pela validação de documentos eletrônicos no país.





O que diz Ana Hickmann



"O processo judicial está em andamento, sendo contestado, e não há decisão final, além de ter sido determinada a realização de uma perícia sobre as assinaturas eletrônicas que constam no contrato do Banco Original.

Foram questionados dois principais pontos: a data de emissão do contrato que é posterior à assinatura eletrônica e o documento não foi assinado por Ana Hickmann. A assinatura eletrônica do Banco não segue o padrão homologado pelo ICP Brasil - órgão que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão -, levantando dúvidas sobre sua validade.

Alexandre Correa, lamentavelmente, era responsável pelas finanças da empresa e da conta pessoal de Ana, na época. O contrato está sendo analisado pelo DEIC. Importante destacar que o departamento já confirmou a falsificação de outras 11 assinaturas em contratos particulares, além da existência de dois laudos judiciais atestando a falsificação das assinaturas da apresentadora", diz a equipe de Ana Hickmann sobre o assunto.