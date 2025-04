Reprodução/Instagram Ex-Polegar revela fotos raras com Gugu e destaca: "Sabedoria"

Ricardo Costa, ex-integrante da banda Polegar, compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos ao lado do saudoso apresentador Gugu Liberato(1959–2019). As imagens, que mostram momentos descontraídos entre os dois, incluíam uma em que Gugu aparece com peruca e bigodes, revelando seu característico bom humor.

Na legenda da publicação, Ricardo fez uma reflexão profunda: “Agradeça todos os dias, pois mesmo que ache que não tem motivos para agradecer, o seu dia ‘normal’ é o sonho de outra pessoa”. A homenagem emocionou seguidores, que relembraram a forte conexão entre os dois.





Ricardo conheceu Gugu em 1986, aos 16 anos, e desde então o apresentador se tornou um mentor fundamental em sua trajetória. Foi com o incentivo de Gugu que o Polegar surgiu, alcançando sucesso no final dos anos 1980 e início dos 1990. Mesmo após o fim da banda, Gugu continuou apoiando Ricardo. Em entrevistas, o ex-cantor sempre destacou o papel transformador que o amigo teve em sua vida.

Em 2019, em um momento de dificuldades financeiras, Ricardo chegou a fazer um apelo público, reforçando os laços de décadas que os uniam. Agora, quase cinco anos após a morte de Gugu, as fotos compartilhadas reacendem a memória de uma amizade que ultrapassou os limites profissionais.