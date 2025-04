Foto: Reprodução Macaulay Culkin

Macaulay Culkin entrou em detalhes sobre a relação que possui com o pai, Kit Culkin. Durante entrevista no Sibling Revelry, o ator revelou que não fala com o parente há 30 anos. "Uma das minhas primeiras lembranças sobre ele é pensar: 'Quando eu crescer, não serei assim com meus filhos'", afirmou.

"Agora que tenho meus próprios filhos, é como se isso viesse à tona", acrescentou o astro. "Ele é um homem que teve sete filhos, agora tem quatro netos e nenhum deles quer nada com ele", detonou.

O intérprete contou que proibiu Kit de visitá-lo na adolescência: "Ele era simplesmente o pior. Eu disse ao meu advogado: 'Eu desafio o juiz a me colocar na cadeia por não querer visitar meu pai abusivo. Na verdade, eu vou dobrar a aposta: eu o desafio duas vezes a prender o garoto mais famoso do mundo".

Conhecido por filmes como Esqueceram de Mim e Riquinho, Macaulay Culkin se tornou internacionalmente conhecido ainda na infância. Recentemente, Kieran Culkin, irmão do astro, ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por A Verdadeira Dor.

