Reprodução A estrela de Hollywood saía do Havaí, onde mora, para o Texas.





O avião em que Dwayne Johnson estava fez um pouso forçado após um problema mecânico durante o voo. O ator, também conhecido como The Rock, é dono de um Gulfstream G650, jato particular de US$ 65 milhões, cerca R$ 370 milhões.









Ele saía do Havaí, onde mora, para o Texas, mas precisou retornar ao aeroporto de origem. O astro de Hollywood estava a caminho da abertura da segunda temporada da United Football League , liga secundária de futebol americano cujo é um dos donos.

No entanto, o contratempo impediu a participação de Jhonson no evento. O ator se explicou para os fãs e detalhou o episódio de tensão: "O piloto veio até mim, se ajoelhou e me encarou. Éramos só nós no avião, eu e a tripulação", iniciou.

Flipar O jato particular de Dwayne Johnson vale US$ 65 milhões, cerca R$ 370 milhões.





De acordo com o relato, o famoso foi informado de que não poderiam seguir voando acima do oceano. A aeronave estava com problema de superaquecimento hidráulico. O voo deveria durar cerca de sete horas, mas foi remanejado após 40 minutos.

"Ele disse: 'Temos um problema, precisamos voltar para o Havaí. Pode ter certeza de que iremos pousar você em segurança na ilha’. Agradeço muito pela preocupação dele. O nome dele é Capitão David, e eu gostei muito de sua postura nesse momento", relembrou Jhonson.

Super bummed I can’t be in Texas but so grateful we were able to land the plane safely. So sorry to our @TheUFL fans, players, coaches, staff and our teams at @FOXSports @espn I’m not there. Let’s have a great season 2 opening weekend, have fun, and ball out. pic.twitter.com/9FgwLIUSS5— Dwayne Johnson (@TheRock) March 29, 2025





O ator ainda comentou que o caso o fez refletir sobre a própria vida — e não sobre a morte, como afirma já ter feito em turbulências anteriores. Para isso, Dwayne pediu uma bebida: "Nessa hora você percebe o que não é importante".

"No fim, a mensagem é: estou grato por voltar para casa no Havaí. Muito chateado de não estar no Texas. Agradeço a Deus, o universo... Encaro isso como um sinal de Deus e do universo", finalizou The Rock.