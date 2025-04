Reprodução/Instagram Otávio Mesquita

O Programa do Ratinho abordou a denúncia de estupro feita por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, contra o apresentador Otávio Mesquita. O caso, que já havia ganhado repercussão nas redes sociais, foi discutido pelo comunicador, que expôs sua visão sobre o ocorrido.

Durante o programa, Ratinho exibiu trechos do vídeo que originou a polêmica e ponderou: "Eu não vou afirmar que pode ser ou não ser considerado estupro, quem vai dizer é a Justiça, é a lei. A minha opinião é que essa brincadeira do Otávio extrapolou o bom senso, mas, transformar em estupro, eu acho um pouco demais."

O apresentador também comentou o comportamento da equipe do The Noite e destacou o direito de Juliana buscar esclarecimentos: "O The Noite é um programa que tem a leveza nos quadros e se a Juliana se julgou agredida ou abusada em alguma situação, ela tem o direito de buscar esclarecer os fatos."





No entanto, Ratinho levantou questionamentos sobre o tempo decorrido desde o fato, ocorrido em 2016: "A minha dúvida é ter sido revelado tanto tempo depois. Dá impressão de oportunismo, mas eu não sei se é, pode ser que ela tinha o medo de perder o emprego, pode ser por isso que ela não fez isso antes. Então, ninguém pode julgar o que passou no íntimo dessa moça, o problema é com ela."

Além disso, o comunicador destacou que o programa era gravado e que Juliana poderia ter solicitado o corte da cena: "O programa era gravado e se ela tivesse pedido para cortar a cena que foi ao ar ao próprio Danilo ou ao diretor, tenho certeza que ela teria sido atendida. Tenho certeza absoluta."

Por fim, Ratinho fez um apelo por cautela: "É muito estranho, os tempos estão muito difíceis, acusações desse tipo podem marcar definitivamente pessoas, precisa ter cuidado para não transformar um ato impensado, um ato impróprio, em estupro. Que se apure os fato e se faça Justiça."

VÍDEO COMPLETO O Ratinho, através do seu programa no SBT, resolveu questionar a denúncia de estupro feita por Juliana Oliveira, ex-The Noite, contra Otávio Mesquita. Ele dedicou quase dez minutos do programa para colocar em dúvida a intenção de Juliana, buscando o apoio do… pic.twitter.com/5cP0IMz1Io— Luiz Ricardo (@excentricko) April 1, 2025