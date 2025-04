Reproducao: Youtube Dua Lipa

Dua Lipa anunciou nesta terça-feira (2) as datas de sua nova turnê pela América Latina, e os fãs brasileiros já podem comemorar: a cantora britânica desembarca no país para dois shows em novembro.

15 de novembro, no Estádio Morumbis, em São Paulo

22 de novembro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

A turnê Radical Optimism começa pela América do Sul no dia 7 de novembro, em Buenos Aires, passando por Santiago no dia 11 antes de chegar ao Brasil.

Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 10 de abril pela Ticketmaster, com valores entre R$ 230 (meia-entrada, cadeira superior) e R$ 940 (inteira, pista premium).

Os clientes Visa terão acesso a uma pré-venda exclusiva a partir do dia 8 de abril, enquanto o público geral poderá garantir os ingressos a partir do dia 10 nos sites Dualipa.com e ticketmaster.com.br.

Dua Lipa esteve no Brasil pela última vez em 2022, quando encerrou o Rock in Rio com um show memorável da turnê Future Nostalgia. Agora, ela retorna para apresentar seu mais recente álbum, Radical Optimism, o terceiro da carreira da artista de 29 anos.