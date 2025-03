Reprodução: Instagram Virginia e Zé Felipe

Zé Felipe e Virginia Fonseca celebraram 4 anos de casamento na última quarta-feira (26). Por meio das redes sociais, o filho de Leonardo fez questão de publicar um texto romântico para a influenciadora, com quem tem três filhos frutos da relação: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Os fãs do casal reagiram ao momento.





"Que Deus abençoe essa união. Família abençoada", escreveu uma usuária do Instagram. "Lindos. Chuvas de bençãos sobre vocês", acrescentou uma segunda. "Muitas bodas para vocês", prosseguiu uma terceira. A mãe de Virginia, Margareth Serrão, também comentou: "Todo casal que tem Deus na direção da sua casa, tem felicidade, benção e harmonia. Parabéns e que seja eterna esta união. Deus continue os abençoando. Amo o amor de vocês".





Bodas

Neste ano, o casal comemora as tradicionais bodas de flores e frutas. Eles já comemoraram as de papel, com um ano; as de algodão, no segundo; e as de trigo, em março do ano passado.





Confira as declarações

Por meio do Instagram, Zé Felipe publicou um texto romântico para a esposa. A postagem ultrapassou a marca de 2 milhões de curtidas. "Dia 26 de março de 2021, nossa união foi oficializada com sorrisos e na fé que construíamos uma vida inteira juntos. Assim temos feito e será. Ainda lembro da sensação de te ver pela primeira vez, do frio na barriga e das minhas mãos suando", começou o músico na publicação de aniversário do casório.





"Lembro de você vestida de branco e de cada momento que vivemos juntos. O destino é generoso e nos encontramos cheios de amor e sonhos na hora certa. Obrigado por 4 anos de companheirismo, 4 anos que multiplicamos nosso amor. Eu diria 'sim' para você todos os dias e por todas as vidas. Te amo, meu amor", declarou ele.





Seguida por mais de 53 milhões internautas somente no Instagram, Virginia agradeceu o companheiro pela homenagem e reiterou o amor que sente por ele. "Que Deus nos abençoe sempre. Te amo", respondeu a contratada do SBT, emissora em que apresenta o "Sabadou com Virginia".