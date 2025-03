Reprodução Instagram/ @jorgebispo - 19.3.2025 Luana Piovani aposta em cabelo rosa

Luana Piovani, de 48 anos, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (19) para mostrar aos fãs o novo visual. Conhecida por ostentar fios loiros, a ex-mulher de Pedro Scooby decidiu tingir os cabelos e a cor escolhida foi uma tonalidade de rosa, que repercutiu entre a base de admiradores da atriz.



Na legenda da publicação, que ultrapassou a marca de cinco mil curtidas, ela elencou 4 pontos sobre a 'nova era'. "1) rosa é a cor mais quente. 2) irritando os inimigos. 3)Pedalando o proximo post. 4) I’m titanium! [Eu sou um titânio, em tradução livre do inglês para o português]. 5) TAA( todas alternativas anteriores). Diz aí, meu povo, qual a sua?", brincou.

Nos comentários, os internautas reagiram aos cliques da artista. "Devias mantê-lo assim. É lindo e único", declarou uma. "Deusa demais, ficou infinitamente fantástico. Eu já passei pink no meu e agora olhando o seu me deu vontade absurda de repassar", prosseguiu uma segunda no Instagram, onde Luana acumula mais de 5,3 milhões de seguidores.





"Nada como ser uma mulher livre, e ter liberdade dentro de si o suficiente para pintar o cabelo de rosa depois dos 40. Luana, obrigada não apenas por abrir mentes femininas, mas também por abrir caminhos de uma geração: a minha", acrescentou uma terceira. "Icônica", pontuou uma quarta. "Mulher que nasceu para ser bonita e afrontosa, viu? Grandona", disse ainda uma quinta.