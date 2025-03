Reprodução/Divulgação Gal Gadot

A atriz Gal Gadot , conhecida por interpretar a Mulher-Maravilha no cinema, compartilhou detalhes assustadores sobre uma experiência de saúde que enfrentou durante a quarta gravidez. Aos 39 anos, a estrela israelense revelou que perdeu temporariamente a visão e a audição devido a um coágulo cerebral descoberto no oitavo mês de gestação.

Durante uma entrevista no The Drew Barrymore Show, Gadot descreveu os sintomas que a levaram a buscar ajuda médica. "Eu tive dores de cabeça enormes que me derrubaram completamente. Fiquei de cama e não conseguia ouvir ou ver nada", contou. Inicialmente, os médicos acreditaram que se tratava de uma enxaqueca intensa, mas, após uma ressonância magnética, descobriram um coágulo no cérebro, o que exigiu internação imediata.





Ela destacou a gravidade da situação: "Se eu tivesse passado por um parto natural, talvez não estivesse aqui hoje. Pela primeira vez, entendi o que significa ter medo de morrer". Gal Gadot é mãe de quatro filhas: Alma, 13, Maya, 7, Daniella, 3, e Ori, 1, todas fruto do seu casamento com o empresário Jaron Varsano.

A atriz, que sempre manteve sua vida pessoal relativamente discreta, decidiu compartilhar sua história para conscientizar sobre os riscos que complicações médicas podem representar durante a gravidez.