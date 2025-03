Reprodução/Divulgação Karla Sofia Gascon

A atriz Karla Sofía Gascón, de 52 anos, revelou nas redes sociais que passou por um momento inusitado antes da cerimônia do Oscar 2025, realizada no último domingo (2). Indicada ao prêmio de Melhor Atriz pela atuação no filme Emilia Pérez, Gascón contou que ingeriu, sem querer, uma bebida contendo THC, substância psicoativa presente na maconha, o que a deixou mal durante o evento.

Em um post no Instagram, a atriz explicou que, ao chegar ao local da premiação, começou a sentir tontura e mal-estar. "De repente, comecei a me sentir tonta e achei que era cansaço. Fui para a cama, mas a intensidade aumentou, e eu comecei a me preocupar", relatou. Sem entender o que estava acontecendo, ela chegou a avisar um amigo sobre a possibilidade de precisar de ajuda caso a situação piorasse.

Reprodução/Instagram Postagem da Karla Sofia Gascon





Foi só após a cerimônia que Gascón descobriu a causa do mal-estar. Ao revisar os brindes recebidos pela indicação ao Oscar, ela percebeu que havia consumido uma lata de refrigerante "batizada" com MG THC. "Ainda estou com vertigem, mas agora eu rio. Levei um susto… Ainda bem que minha filha não levou isso para a escola", brincou a atriz.