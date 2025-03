Reprodução: Instagram/TV Globo Alane

Alane Dias, conhecida por ter participado do BBB 24, se tornou assunto no Carnaval após ter machucado o bumbum durante o desfile da Grande Rio. A artista não se importou com os hematomas e continuou com os trabalhos na Sapucaí.



Na última quarta-feira (5), a ex-BBB se pronunciou a respeito do momento de tensão e declarou que o machucado não a impediria de se apresentar e comemorar as festividades carnavalescas.

“Quero muito agradecer por todo o carinho de vocês. Pra quem está preocupado com meu bumbum, está todo ferido, mas não é isso que ia me parar, que ia fazer eu entregar menos que 200% do meu desfile”, afirmou.

"Isso é comum, acontece, já aconteceu muito no balé de alguma coisa estar me machucando e a gente entende que é assim, levanta a cabeça e continua”, acrescentou a atriz. Ela também comemorou a vice-liderança da agremiação.

No Carnaval de 2025, Beija-Flor foi a grande campeã. A escola da ex-BBB ficou em segundo lugar: "Somos bicampeões, gente, que dia, que loucura, que felicidade! Estou muito empolgada, porque dia 8 de março tem o Desfile das Campeãs, meu aniversário é dia 9 de março e eu vou realizar também esse outro sonho, que é virar o meu aniversário na Sapucaí", celebrou.