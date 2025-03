Reprodução: Instagram Yasmin Brunet

Yasmin Brunet utilizou as rede sociais, na última quarta-feira (5), para compartilhar fotos de como foi o dia de descanso. A artista colocou o corpo para jogo e exibiu o biquíni amarelo que utilizou.



"Rio, te amo", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas foram à loucura. "Esse corpo está lindo, amiga", aclamou uma usuária. "Quem é a sereia afrodisíaca mais musa e deusa do mundo real e até dos seres místicos?! Quem?! YaBru", enalteceu uma segunda.



"Você deixando o Rio mais lindo", afirmou uma terceira. "A gente não sabe se admira o rosto, corpo ou o cabelo. Como pode ser tão gata?", se questionou uma quarta. A filha de Luiza Brunet também recebeu críticas, mas foi defendida por alguns fãs.

"Meu Deus, quanta gente infeliz. Vem na página da menina para falar do corpo dela. Ela é perfeita, seja magra ou gorda! Cada um tem de cuidar da sua vida", disparou um perfil.

Em 2024, Yasmin Brunet participou do Big Brother Brasil. Nome desejado há anos pelos fãs do programa, a artista de 36 anos teve uma trajetória na casa marcada pela sua amizade com a cantora Wanessa. Juntas, a dupla protagonizou diversos embates com o campeão da temporada, Davi Brito.