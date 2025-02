Reprodução Instagram Preta Gil em casa após alta

Preta Gil, de 50 anos de idade, ganhou alta hospitalar, mas já anunciou aos fãs e seguidores que passará por um novo ciclo de quimioterapia. Por meio dos stories do Instagram, na madrugada desta quarta-feira (12), a artista ainda comentou como tem sido a adaptação fora do hospital.





"Finalmente deitada na minha cama, não estou nem acreditando. Cheguei em casa, tinha mesinha de bolo, de brigadeiro, que meus amigos fizeram. A gente jantou, comi dois brigadeiros, uma delícia. Estou em casa, me adaptando. Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo. Minha cama é alta demais. como eu deito? Como eu fico? Como me posiciono? No hospital estava tudo no esquema", iniciou.





"No hospital era só tomar um remédio na veia que melhorava. Tudo isso requer paciência e a vinda para casa é uma etapa muito importante. E agora começa uma nova etapa de reabilitação, de preparação para o meu corpo ficar bom para nova jornada de quimioterapia. Então, não acabou. É só uma fase. É um momento importante que venci", acrescentou a cantora.





Preta ainda contou que saiu do hospital com dreno e sonda. Além disso, a musicista está com uma bolsa de colostomia de forma definitiva. "Ainda continuo lutando bravamente. Estou muito feliz de ter vindo pra casa, mesmo ainda com dreno, com a sonda, é importante a gente sair do hospital, viver o dia a dia em casa e ir melhorando aos poucos. Eu e meus médicos achamos que era a hora certa de vir pra casa e continuar o tratamento e a reabilitação aqui. Vim pra casa com enfermeiros", explicou.





"Então, é isso, meus amores. Primeira noite em casa e amanhã conto como foi. Obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens, por todo amor emanado, isso que chega aqui é muito importante. Amanhã, a gente se fala. Durmam com Deus e sonhem com os anjos", concluiu.