Reprodução Instagram - 12.2.2025 Felipe Andreoli e Gerusa

Felipe Andreoli, de 45 anos, usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (12) para anunciar aos fãs que Gerusa, avó dele, tinha morrido. Por meio do Instagram, o apresentador da Record TV escreveu um texto em homenagem à mulher, destacando o companheirismo entre eles e relembrando momentos que viveu ao lado dela.





"Minha Vovó Gerusa partiu. Foram 90 anos bem vividos. Nessa foto a gente certamente tava sujo de Chantilly que ela chamava de Chanti - í, que, segundo ela, era assim que falava na França. Eu acredito e prefiro falar assim só por causa dela", disse o marido de Rafaella Brites, com quem apresentará o "Power Couple".





O ex-contratado da Rede Globo ainda exaltou os dotes culinários da avó, que costumava fazer várias receitas para o neto. "Ela foi de longe a maior cozinheira desse planeta: a melhor coxinha do mundo, macarrão com creme de leite inesquecível, tinha a tal da pizzella que eu nunca comi em outro lugar a não ser na casa dela, tortas, croquete, frango à milanesa. E normalmente era tudo de uma vez", recordou.



Andreoli ainda brincou sobre os momentos em que a avó jogava baralho, além de relembrar da relação dela com o avô dele, Luiz. "Minha vó uniu essa família na unha, na panela e no carteado. Como gostava de comprar 2 cartas 'sem querer'. E, quando acabava o jogo, tinha um monte de carta no chão. Todas perto da cadeira dela. Perdeu o amor da vida cedo e passava os dias relembrando o vovô Luiz", explicou.





"Fiquei tentando puxar com meus irmãos e primos alguma bronca dela e sinceramente não consegui lembrar. Nenhuma. Minha mãe disse uma frase muito boa sobre a ex-sogra: 'Se ela errou, pecou nessa vida, foi pelo excesso, nunca pela falta'. Se for para errar, vó, quero errar que nem você", acrescentou.