Reprodução/Instagram Ximbinha

A polêmica envolvendo o produtor musical e guitarrista Ximbinha ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira (10), após a cantora Jéssica Rodrigues, ex-integrante de sua banda, acusá-lo de assédio sexual. A artista afirmou que trabalhou com o músico por cinco anos e que deixou o grupo no final de janeiro, alegando que o interesse dele ia além do profissional.

Em resposta às acusações, a assessoria de imprensa de Ximbinha divulgou um comunicado para o IG Gente negando as declarações de Jéssica e reforçando que a relação entre os dois sempre foi pautada no respeito e profissionalismo. Segundo a nota, a cantora fez parte de dois projetos liderados por Ximbinha e, ao longo dos anos, sempre manteve uma relação de amizade com o produtor.

A equipe do guitarrista também classificou as acusações como "inverídicas" e sustentou que as mensagens apresentadas por Jéssica estariam fora de contexto, com o objetivo de prejudicar a imagem do artista. "Percebe-se claramente o intuito de gerar um linchamento virtual de Ximbinha perante a mídia e o público", afirmou o comunicado.

Além disso, a X Music Produções Musicais informou que já tomou medidas judiciais cabíveis para contestar as declarações de Jéssica, sustentando que a artista estaria buscando um acordo financeiro de maneira indevida. "O objetivo final de Jéssica é econômico, uma vez que direciona a notificação extrajudicial à empresa, utilizando-se de situações fantasiosas para obrigar um pagamento de algo que sabe que não tem direito", conclui a nota.

Por fim, o comunicado ressaltou que Ximbinha já venceu outros processos judiciais envolvendo seu nome e que, em todas as situações, conseguiu comprovar sua inocência. "Ele segue ileso com a sua conduta", finalizou a assessoria do artista.





Entenda o caso

A cantora Jéssica Rodrigues, vocalista da banda liderada por Ximbinha, denunciou o músico por assédio sexual e formalizou sua saída por meio de uma notificação extrajudicial.

Segundo a artista, as investidas teriam começado após o lançamento de um novo projeto em 2023 e persistiram até janeiro de 2025, momento em que decidiu se desligar definitivamente. A revelação foi feita ao portal LeoDias.

De acordo com Jéssica, a situação se agravou quando ela iniciou um relacionamento amoroso. A partir desse momento, Ximbinha teria passado a desmerecer e criticar o namorado dela.

A cantora ainda relatou que o músico apresentava um comportamento diferente na presença da esposa. Ela mencionou que, sempre que Karen Kethlen não acompanhava as viagens da banda, ele adotava uma postura inconveniente com ela.

Apesar de algumas situações terem ocorrido presencialmente, Jéssica destacou que a maioria dos episódios de assédio se deu por meio de ligações telefônicas. Por conta disso, ela optou por deixar de atender chamadas do artista.