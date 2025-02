Reprodução Instagram - 11.2.2025 Pedro Sampaio comete gafe nos comentários do post de luto da cantora Lexa

Pedro Sampaio, de 27 anos, sofreu críticas e represálias nas redes sociais. Internautas desaprovaram um comentário deixado pelo cantor e DJ na postagem em que Lexa anunciava a morte de Sofia, filha dela com Ricardo Vianna, que morreu três dias após nascer. O cantor apagou a declaração logo depois.





"Amém! Vem, Sofia", havia escrito o musicista nos comentários da publicação. No pronunciamento que postou no Instagram, Lexa começava um texto falando do nascimento da filha, que ocorreu no dia 2, de forma prematura. No entanto, ao longo do comunicado, a cantora declarava que, três dias após o parto, no dia 5, a bebê morreu.





Parte da web criticou o comentário de Pedro Sampaio, enquanto outros defenderam o músico, alegando que ele não teria lido o texto na íntegra. "A desatenção dele na legenda e resposta foi algo espontâneo e fora de contexto, mas não maldoso", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Não acredito", acrescentou outro.





O que aconteceu com Lexa?

Grávida pela primeira vez, Lexa recebeu diagnóstico de síndrome de HELLP, complicação associada ao quadro de pré-eclâmpsia que ocasionou a internação da cantora. Ela estava internada no Hospital e Maternidade Santa Joana em São Paulo. Sofia, filha da cantora, nasceu prematura no dia 2 e faleceu três dias depois, no dia 5.