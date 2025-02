Reprodução: Instagram Anitta será madrinha do filho de MC Daniel com Lorena Maria

Novos laços se estreitando! Anitta será madrinha do primeiro filho de MC Daniel com a influenciadora Lorena Maria. A novidade foi revelada pelo próprio funkeiro à cantora, na última quinta-feira (5).

Em vídeo publicado, o rapaz entrega uma caixa para a cantora pop com uma roupinha de bebê e uma mensagem: "Ainda nem cheguei ao mundo, mas já conto com você nos meus primeiros passos. Obrigado por tudo, antes mesmo de me conhecer! Você aceita ser minha dinda?".

Após a surpresa, Anitta ficou visivelmente emocionada e aceitou: "Eu realmente não imaginava [que seria escolhida]. Eu faço de coração. Amei. Fiquei muito feliz! Muito obrigada", respondeu.

Na legenda do post, MC Daniel teceu elogios à colega de profissão: "Ser amigo de alguém que admiro é um presente que a música me deu. A Anitta é uma escola mas, é com a Larissa que aprendo mais. Ver seu cuidado comigo e principalmente com a Lorena em um momento delicado marcaram nossas vidas. Por isso, nós três decidimos fazer um convite especial", escreveu.