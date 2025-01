Reprodução: Instagram Mayhem é o nome do sucessor do Chromática, sexto álbum de estúdio da cantora pop, lançado em 2020

Lady Gaga anunciou a data de estreia de seu novo projeto musical, nesta segunda-feira (27). Intitulado Mayhem , o sétimo álbum de estúdio da cantora norte-americana será lançado no dia 7 de março.



Com as já lançadas Die With a Smile, parceria com Bruno Mars, e Disease, a artista pop revelou o número de faixas da nova era: 14 músicas. Além do dueto com o performer, a canção Killah conta com a presença do produtor e DJ francês Gesaffelstein.

Esse é o primeiro álbum da compositora desde a chegada do Chromática, em 2020, às plataformas digitais. Ancorado na versatilidade de Gaga, o LG7, nome provisório do projeto apelidado pelos fãs, terá influências de diversos gêneros musicais.

"Cada música é um exercício de caos pessoal – uma forma de lidar comigo mesma", disse ela em entrevista à Vogue. "O álbum é caótico em termos de gêneros. Ele se move entre vários estilos e sons, e acho que isso reflete a minha mente como produtora, além de ser uma visão muito pessoal de como vejo a música", explicou a artista.