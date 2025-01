Reprodução: TV Globo Marcelo Rubens e Ana Lúcia Paiva

Ana Lúcia e Marcelo Rubens Paiva entraram em detalhes a respeito das histórias retratadas no livro Ainda Estou Aqui, baseado na sua história de vida, mas que não foram adaptadas ao cinema para o longa de Walter Salles. Os filhos de Eunice e Rubens Paiva deram entrevista ao Fantástico, no último domingo (26).

Os filhos encontraram cartas da mãe enviadas para outras amigas, que estavam exiladas e moravam fora do Brasil. Nos escritos, ela se queixava da maneira como alguns homens se comportavam de maneira machista. Além disso, a advogada já mostrava a intenção de trabalhar e ter sua independência.

No dia 23 de janeiro, Ainda Estou Aqui, filme que conta a história verídica do sequestro e assassinato de Rubens Paiva durante a Ditadura Militar, ganhou três indicações ao Oscar 2025. O longa-metragem estrelado por Fernanda Torres foi reconhecido nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

Sinopse da obra:

Na trama dirigida por Walter Salles, Rubens (Selton Mello) e Eunice (vivida na versão jovem por Fernanda Torres e intepretada por Fernanda Montenegro na atualidade) vivem com os seus filhos no Rio de Janeiro, durante a década de 1970. A história se concentra nos momentos de tensão vividos na Ditadura Militar e aborda a vida da mulher após o sumiço do marido em meio à repressão do regime. O filme está disponível nos cinemas.