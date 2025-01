Reprodução Pabllo Vittar raspou o cabelo e postou o momento no Instagram

A cantora e drag queen Pabllo Vittar compartilhou um vídeo neste domingo (26) exibindo seu novo visual. A artista de 31 anos decidiu raspar completamente a cabeça, abandonando o corte curto que já usava. A transformação foi registrada em um vídeo no TikTok, com a música Eusexua, da artista britânica FKA Twigs, como trilha sonora.

A mudança repercutiu rapidamente nas redes sociais, gerando comparações e comentários criativos. Um internauta brincou: “A nossa Carolina Dieckmann brasileira”, em referência à cena marcante de "Laços de Família" (2000), onde a atriz raspou o cabelo. Outro comentou: “A fase Britney 2007 chega pra todo mundo”, mencionando o episódio da vida da cantora norte-americana.

Uma terceira pessoa brincou: "Pabllo Vittar passou na federal”, relacionando ao fato da atitude da drag queen acontecer no final de semana dos resultados do Sistema de Seleção Unificado, o SiSU, que garante vagas para as universidades federais do Brasil.

No vídeo, Pabllo aparece em frente ao espelho usando uma máquina de cortar cabelo. Fãs também elogiaram a mudança, destacando a praticidade para usar perucas. “Com cabelo ou sem, ela continua sendo diva”, comentou um seguidor.

