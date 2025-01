Reprodução Fernanda Torres

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, conquistou o prêmio de Melhor Atriz de Filme de Drama no Satellite Awards por sua atuação em "Ainda Estou Aqui". A cerimônia foi realizada neste sábado (25).

A vitória foi confirmada pela International Press Academy (IPA), que organiza o evento desde 1966. Fernanda superou nomes como Angelina Jolie ("Maria"), Lily-Rose Depp ("Nosferatu"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Saoirse Ronan ("The Outrun") e Tilda Swinton ("O quarto ao lado").

O filme, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, narra a história de Eunice Paiva, mãe do autor. Interpretada por Fernanda, a personagem enfrenta o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar nos anos 1970.

Além da vitória de Fernanda, "Ainda Estou Aqui" foi indicado na categoria de Melhor Filme Internacional, mas o prêmio ficou com o longa tcheco "Waves". O filme também segue na disputa pelo Oscar 2025, onde concorre como Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz, podendo render novos prêmios para a atriz.

Fernanda Torres agradeceu a conquista e reforçou a importância de histórias como a de Eunice Paiva para a memória e a cultura brasileira.

A cerimônia do Oscar, marcada para 2 de março, será transmitida no Brasil pela TNT e pela plataforma Max, com início às 21h.