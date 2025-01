Reprodução Rodolpho Tamanini Netto

O artista Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, morreu nesta sexta-feira (24) após uma enxurrada invadir sua casa em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. A capital registrou o terceiro maior volume de chuva da história, com 125,4 mm acumulados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Rodolpho era um artista plástico reconhecido por exposições no Brasil e no exterior. Segundo o boletim de ocorrência, acredita-se que ele estava no quintal da residência quando foi surpreendido pela enxurrada, que o arrastou até uma oficina localizada nos fundos do terreno.

O documento informa que havia vestígios de sangue nas paredes e no teto da oficina. Policiais militares foram acionados e encontraram Rodolpho já sem vida na residência dos fundos. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 14º Distrito Policial.

Rodolpho iniciou sua carreira artística nos anos 1970, expondo no Museu do Folclore. Ele participou de mostras internacionais na Alemanha, Inglaterra, França e Suíça, além de salões importantes no Brasil. Sua obra, marcada pela expressão única, foi amplamente reconhecida no meio cultural.

A galeria Jacques Ardies, onde o artista já havia exposto, prestou homenagem em nota. “Um artista de talento único e expressão marcante, Rodolpho deixará para sempre um legado inesquecível, não apenas por sua obra, mas também pela pessoa extraordinária que foi. Nos unimos aos familiares e amigos neste momento de profunda dor.”