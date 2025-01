Reprodução: Instagram Virgínia

Virginia Fonseca utilizou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (23), para exibir o abdômen trincado. "Bom dia. A mãe ta voltando", escreveu ela. A artista aproveitou o momento para mostrar sua evolução na academia.



Quem gostou do registro foi o maridão, Zé Felipe: "Gostosa", enalteceu o músico. Além dele, celebridades e os fãs da apresentadora foram à loucura. "Linda, Vi", aclamou Poliana, esposa de Leonardo.

"Bi, calma! São 10 da manhã", comentou Lucas Guedez. "O shape da mamãe", reconheceu um internauta. "Se em 2025, eu conseguir 20% do shape da Virginia, eu já fico feliz", declarou um segundo. "Deu vontade de ir treinar agora", confessou um terceiro.

Em 2024, a artista se jogou no mundo da televisão. No SBT, Fonseca estreou com o Sabadou da Virginia, programa de auditório que recebe convidados famosos do meio artístico e da internet.