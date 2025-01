Instagram/@tvgazetaoficial Problema técnico tira programa da Gazeta do ar





Os apresentadores do programa "Mulheres", da TV Gazeta, passaram por um susto durante a edição ao vivo desta quinta-feira (23).





Enquanto comentavam as indicações do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" ao Oscar, um forte barulho ecoou no estúdio, soando como um estouro. O incidente cortou o áudio das câmeras, forçando a interrupção do programa e a saída repentina do ar.





O momento foi captado pelas câmeras e mostrou as apresentadoras R egiane Tápias, Pâmela Domingues e a personagem Tia reagindo visivelmente assustadas.

Pane técnica

Pouco tempo depois, Regiane Tápias usou suas redes sociais para tranquilizar os telespectadores e explicar o que havia acontecido. "Você estava assistindo ao 'Mulheres' agora? Tomou um susto junto com a gente? Agora que a gente já está refeito do susto, fiquem tranquilos, daqui a pouco a gente volta ao ar", afirmou a apresentadora.

Segundo Regiane, o problema foi causado por uma falha técnica na mesa de som do estúdio. "Deu um problemão aqui no sistema de som, mas o pessoal já está correndo para restabelecer tudo e a gente voltar com o conteúdo que anunciamos", explicou.