Instagram/@zefelipe Zé Felipe sai em defesa de Virginia Fonseca após vídeo falso gerado por IA





O cantor Zé Felipe manifestou sua indignação nas redes sociais nesta terça-feira (14) após a circulação de um vídeo falso envolvendo sua esposa, a influenciadora Virginia Fonseca.





O vídeo, criado com o uso de inteligência artificial, inseriu o rosto de Virginia no corpo de outra mulher em cenas de teor sexual. Em seus stories, Zé Felipe desabafou: "Nossa, mano, me apareceu aqui... Pegaram IA, colocaram a cara da Virginia num vídeo de outra mulher, no corpo de outra mulher, rebolando e mostrando o peito. Porque o cara que faz isso não coloca a foto da cara da mãe dele?"

Até o momento, Virginia Fonseca não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.