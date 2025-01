Instagram/@sabrinasato Sabrina Sato compartilha primeiro registro da lua de mel ao lado de Nicolas Prattes e Zoe





Sabrina Sato encantou os seguidores ao compartilhar, na tarde desta terça-feira (14), um registro especial de sua lua de mel com Nicolas Prattes, em Porto Seguro, no litoral da Bahia.





O momento ainda contou com a participação de Zoe, de 6 anos, filha de seu casamento anterior com Duda Nagle, que aparece no vídeo brincando na piscina ao lado de Nicolas.

Os recém-casados oficializaram a união na última sexta-feira (10) em uma cerimônia intimista repleta de amigos e familiares. A celebração ocorreu em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde o casal trocou votos.

Para o grande dia, Sabrina apostou em um vestido branco com inspiração nos anos 80, enquanto Nicolas escolheu um smoking branco clássico combinado com uma gravata borboleta preta. Ambos os looks foram assinados pelo stylist Pedro Sales, trazendo elegância e sofisticação ao momento especial.